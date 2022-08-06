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Медведев разнес Зеленского после предложения о конфискации российского имущества

Медведев разнес Зеленского после предложения о конфискации российского имущества
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества.

Политик иронично напомнил, что ВС РФ отнимают у Киева собственность «на земле», пока Верховная рада пытается сделать это «на бумаге».

«И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил Верховной раде принять законопроект о конфискации российского имущества.

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RusNewsToday24
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