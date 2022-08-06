Медведев разнес Зеленского после предложения о конфискации российского имущества

«И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик иронично напомнил, что ВС РФ отнимают у Киева собственность «на земле», пока Верховная рада пытается сделать это «на бумаге».