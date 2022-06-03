Медведев: разговоры о невозможности ядерной войны ошибочны

Говорить о невозможности ядерной войны – ошибка. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик в интервью телеканалу Al Jazeera указал, что когда аргументируют невозможность чего-либо в будущем «невозможностью никогда» — всегда ошибаются. Медведев напомнил, что в истории ядерное оружие уже применялось.
Зампред Совбеза указал, что самое главное — чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий. Он напомнил, что Россия в соответствии с ее доктриной отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке.
«Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны», — указал он.
Ранее Медведев предупредил, что «всадники Апокалипсиса» уже в пути. Об этом информирует «Царьград».
Накануне стало известно, что Медведев пригрозил ударами по Киеву в случае атаки на Россию. Об этом сообщает URA.RU.