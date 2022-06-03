Медведев: разговоры о невозможности ядерной войны ошибочны

Зампред Совбеза указал, что самое главное — чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий. Он напомнил, что Россия в соответствии с ее доктриной отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке.