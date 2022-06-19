Медведев примером СССР намекнул на судьбу Украины в Евросоюзе

Вступление Украины в Евросоюз займет десятилетия, а к тому времени европейский политико-экономический блок может повторить судьбу СССР, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Российский политик напомнил, что еще в 1961 году КПСС провозгласила, что нынешнее поколение советских граждан будет жить при коммунизме. Однако, шли годы, но коммунизма «так и не случилось», а затем Советский Союз и вовсе перестал существовать.
Планы КПСС очень напоминают «заклинания», которые Евросоюз применяет, чтобы описать счастливую жизнь Украины после вступления в блок. Однако для этого Киеву придется выполнить многочисленные условия.
«Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…», — сказано в посте Медведева.
Поскольку никакой конкретики со вступлением Украины в ЕС нет, процесс может занять долгие годы. Кроме того, нет гарантии, что Европейский союз не повторит судьбу Советского Союза. Тогда Украине будет просто некуда вступать.
«Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше. Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» — задал риторический вопрос российский политик.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал возможность российско-украинских переговоров в августе.