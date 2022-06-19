Медведев примером СССР намекнул на судьбу Украины в Евросоюзе

«Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше. Но ведь ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР. Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» — задал риторический вопрос российский политик.