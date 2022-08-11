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Медведев прибыл в ЛНР с рабочим визитом

Медведев прибыл в ЛНР с рабочим визитом
globallookpress/Russian Government

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику, где провел рабочее совещание. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Совещание было посвящено мерам обеспечения безопасности республик Донбасса, отметил Медведев. Участниками встречи стали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и многие другие.

«В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным», — сообщил Медведев.

В ходе совещания были затронуты вопросы помощи экономическому и социальному развитию ЛДНР, добавил политик. Обсуждались также ремонт больниц и подготовка школ к сентябрю.

ЛНР медведев рабочий визит совещание
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RusNewsToday24
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