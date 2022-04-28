Медведев предупредил власти Германии о последствиях решения передать Украине тяжелое вооружение

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
История показывает, что милитаристские планы Германии заканчиваются очень печально, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал решение немецкого парламента поддержать инициативу поставки тяжелого вооружения на Украину.
«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что за поставку тяжелого вооружения Киеву высказались 586 членов бундестага, 100 — выступили против, а семеро воздержались от голосования.
загрузка...