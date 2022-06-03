Медведев предупредил о жестком ответе России на применение ВСУ американских РСЗО

С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что у российских войск не останется другого выбора в случае применения Киевом американской реактивной артиллерии. По его словам, первоочередными целями для ВС РФ в случае агрессии ВСУ станут минобороны и генштаб Украины.