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Медведев предупредил о жестком ответе России на применение ВСУ американских РСЗО

Медведев предупредил о жестком ответе России на применение ВСУ американских РСЗО
Kremlin Pool/Global Look Press

Россия будет наносить удары по центрам принятия решений, если Украина решит применить американские РСЗО HIMARS для ударов по российской территории.

С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что у российских войск не останется другого выбора в случае применения Киевом американской реактивной артиллерии. По его словам, первоочередными целями для ВС РФ в случае агрессии ВСУ станут минобороны и генштаб Украины.

«Конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать», — заявил он.

Ранее Медведев говорил, что США и их союзникам не жалко украинцев, поэтому они продолжают накачивать вооружением их страну, передает RT.

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