Медведев предупредил Киев об ответной мере в случае удара по Крымскому мосту

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий
Медведев прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении
нанести удар по Крымскому мосту.
Медведев в своем Telegram-канале высказался об идее Данилова ударить по Крымскому
мосту, отметив, что при таком раскладе будет иметь место конкретная ответная
мера.
«Один из ******** украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.