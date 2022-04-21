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    Медведев предупредил Киев об ответной мере в случае удара по Крымскому мосту

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Медведев предупредил Киев об ответной мере в случае удара по Крымскому мосту

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий
    Медведев прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении
    нанести удар по Крымскому мосту.

    Медведев в своем Telegram-канале высказался об идее Данилова ударить по Крымскому
    мосту, отметив, что при таком раскладе будет иметь место конкретная ответная
    мера.

    «Один из ******** украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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