Медведев предупредил, чем грозит Финляндии «распахнутая калитка» для вооружения НАТО

Россия будет симметрично отвечать в случае создания баз НАТО на территории Финляндии и Швеции, а также размещении там ударных вооружений, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
По словам политика, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а напротив, только осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех.
“Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги”, – сказал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России следует пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после решения этих стран пополнить ряды Североатлантического альянса.