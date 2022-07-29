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Медведев предупредил, чем грозит Финляндии «распахнутая калитка» для вооружения НАТО

Медведев предупредил, чем грозит Финляндии «распахнутая калитка» для вооружения НАТО
pxhere.com

Россия будет симметрично отвечать в случае создания баз НАТО на территории Финляндии и Швеции, а также размещении там ударных вооружений, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 

По словам политика, вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а напротив, только осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех.

“Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги”, – сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что России следует пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после решения этих стран пополнить ряды Североатлантического альянса.

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