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Медведев предрек завершение «бурного романа» Украины и Европы

Медведев предрек завершение «бурного романа» Украины и Европы
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что «бурный роман» между Украиной и Европой близится к завершению. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик убежден, что европейцы устали от украинцев. По его словам, об этом свидетельствует ситуация в странах, когда-то затеявших «любовные игрища» с Киевом.

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — отметил Медведев.

На Украине продолжается спецоперация, направленная на денацификацию и демилитаризацию государства. Как заявляли в Кремле, цель кампании заключается в защите жителей ЛНР и ДНР.

демилитаризация Денацификация ДНР Донбасс Киев ЛНР медведев
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RusNewsToday24
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