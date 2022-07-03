Медведев предрек завершение «бурного романа» Украины и Европы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что «бурный роман» между Украиной и Европой близится к завершению. Об этом он написал в Telegram-канале.
Политик убежден, что европейцы устали от украинцев. По его словам, об этом свидетельствует ситуация в странах, когда-то затеявших «любовные игрища» с Киевом.
«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — отметил Медведев.
На Украине продолжается спецоперация, направленная на денацификацию и демилитаризацию государства. Как заявляли в Кремле, цель кампании заключается в защите жителей ЛНР и ДНР.