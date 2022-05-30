Медведев предложил рассмотреть упрощенный въезд для критикующих Шольца немцев

России стоит подумать об изменении процедуры посещения страны для жителей Германии, выступающих против курса канцлера Олафа Шольца, уверен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Политик отреагировал на инициативу Берлина упростить въезд для критиков российской спецоперации на Украине. Слова зампредседателя Совбеза приводит RT.
«Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей», — предложил Медведев.
Напомним, что Москва ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин называл этот шаг вынужденным.