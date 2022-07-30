Медведев посетил учебный центр Минобороны РФ в Ленинградской области

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил учебный центр лужского гарнизона Министерства обороны России в Ленинградской области.
По информации секретариата Медведева, в рамках визита он ознакомился с ходом подготовки военнослужащих.
«Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения», — говорится в пресс-релизе.
Ранее Медведев также побывал в Петрозаводске, где провел совещание по вопросам обеспечения безопасности России в условиях вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.