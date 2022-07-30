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Медведев посетил учебный центр Минобороны РФ в Ленинградской области

Медведев посетил учебный центр Минобороны РФ в Ленинградской области
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил учебный центр лужского гарнизона Министерства обороны России в Ленинградской области.

По информации секретариата Медведева, в рамках визита он ознакомился с ходом подготовки военнослужащих.

«Заместитель председателя Совета Безопасности ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, проводимой в рамках летнего периода обучения», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Медведев также побывал в Петрозаводске, где провел совещание по вопросам обеспечения безопасности России в условиях вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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