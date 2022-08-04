Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина» на YouTube

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову. Он лишился своего многомиллионного канала на видеохостинге YouTube, пишет URA.RU.
«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик.
YouTube-канал Пучкова насчитывал около трех миллионов подписчиков. Сама платформа объяснила удаление аккаунта блогера «нарушением правил сообщества YouTube».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже выразила поддержку блогеру. По ее мнению, решение Google заблокировать YouTube-канал Дмитрия Пучкова похож на мрачный киберпанк, передает «Царьград».