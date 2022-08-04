Медведев пообещал «отомстить» за удаление канала «Гоблина» на YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже выразила поддержку блогеру. По ее мнению, решение Google заблокировать YouTube-канал Дмитрия Пучкова похож на мрачный киберпанк, передает «Царьград» .

YouTube-канал Пучкова насчитывал около трех миллионов подписчиков. Сама платформа объяснила удаление аккаунта блогера «нарушением правил сообщества YouTube».

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик в комментариях на странице Пучкова, добавив подмигивающий смайлик.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову. Он лишился своего многомиллионного канала на видеохостинге YouTube, пишет URA.RU .