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Медведев поделился воспоминаниями о своей первой «Ладе»

Медведев поделился воспоминаниями о своей первой «Ладе»
Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о своем первом автомобиле «Лада». По его словам, машину он приобрел в середине 1990-х годов. 

Медведев прокомментировал инициативу главы Минфина России Антона Силуанова, который предложил пересадить чиновников на отечественные машины. По словам запреда, у него с «Ладами» ассоциируются только хорошие воспоминания, пишет URA.RU.

«Про “Лады” и намерение пересадить на них чиновников. Первая моя машина была белая “семерка” жигулей. Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000. Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас “Лада” стала подороже, но и доллар уже не тот», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

При этом позже зампред продал свой автомобиль в три раза дешевле. Уже в 2008 году после победы на президентских выборах Медведеву предложили выкупить уже «вдрызг убитую машину» за 15 тысяч долларов. Он резюмировал, что чиновникам действительно подойдут российские машины.

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