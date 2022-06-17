Медведев поделился воспоминаниями о своей первой «Ладе»

«Про “Лады” и намерение пересадить на них чиновников. Первая моя машина была белая “семерка” жигулей. Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000. Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас “Лада” стала подороже, но и доллар уже не тот», — написал Медведев в своем Telegram-канале.