Медведев озвучил одну важную задачу, которую решила российская спецоперация на Украине

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе.<…> Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть великая Россия», — написал зампред СБ РФ.