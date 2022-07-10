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Медведев озвучил одну важную задачу, которую решила российская спецоперация на Украине

Медведев озвучил одну важную задачу, которую решила российская спецоперация на Украине
globallookpress/Russian Government

Российская спецоперация на Украине уже решила одну важную задачу. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале отметил, что помимо денацификации и демилитаризации Украины российская спецоперация привела к тому, что Кремль вновь приобрел мировое уважение, и с ним стали считаться.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе.<…> Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть великая Россия», — написал зампред СБ РФ.

Напомним, что российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она будет доведена до конца.

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