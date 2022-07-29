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Медведев: отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру из-за НАТО

Медведев: отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру из-за НАТО
Kremlin Pool/Global Look Press

России следует пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после решения этих стран пополнить ряды Североатлантического альянса. С таким призывом выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Скандинавские государства подали заявки на вхождение в НАТО 18 мая. Изначально Турция блокировала процедуру, выдвинув ряд требований. Однако после разрешения всех противоречий Анкара перестала препятствовать расширению Альянса.

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы на вступление в объединение 5 июля. Теперь документы должны ратифицировать все 30 стран-членов блока.

медведев НАТО Россия финляндия Швеция
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