Медведев: отношения с Финляндией и Швецией подлежат пересмотру из-за НАТО

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы на вступление в объединение 5 июля. Теперь документы должны ратифицировать все 30 стран-членов блока.

Скандинавские государства подали заявки на вхождение в НАТО 18 мая. Изначально Турция блокировала процедуру, выдвинув ряд требований. Однако после разрешения всех противоречий Анкара перестала препятствовать расширению Альянса.

России следует пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после решения этих стран пополнить ряды Североатлантического альянса. С таким призывом выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.