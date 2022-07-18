Медведев: отказ НАТО и Украины признать Крым российским представляет системную угрозу для РФ

Россия воспринимает отказ Украины и стран НАТО признать Крым российской территорией как системную угрозу своей безопасности, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе встречи с ветеранами он отметил, что полуостров является частью России, и если в Киеве или Брюсселе это не признают, то они несут прямую угрозу Москве.
«Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза», — сказал Медведев.
Ранее зампред Совбеза пригрозил Украине «судным днем», если она рискнет напасть на Крым.