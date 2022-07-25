Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил список «грехов, в которых виновата Россия». Политик описал 11 пунктов, которые, по мнению Запада, стоит вменять в вину нашей стране. В своем Telegram-канале он собрал все обвинения, которые звучали в адрес России в последнее время.
Так, по заявлениям Запада, Россия якобы виновата в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников и росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах.
По словам политика, Россию обвиняют в «одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое» и в «провоцировании введения «адских санкций» против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям».
Помимо этого, Медведев включил в список обвинение в том, что президент США периодически путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера.
Политик отметил, что также в вину России вменяют и тот факт, что в Америке можно голосовать по почте, а также то, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».
Медведев подчеркнул, что «виной России» также являются отставки европейских лидеров с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло. А также Россию обвиняют в манипулировании общественным мнением за счет произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы.
Среди прочего в списке нашлось место и для «убийство прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов», а также «ничем не спровоцированное нанесение упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующее исчезновении динозавров». Медведев отметил, что список является открытым и в будущем продолжил пополняться.