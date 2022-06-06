Медведев охарактеризовал западные санкции как «двойное беззаконие»

«Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы – значит, семья ответит. По полной схеме и без вины», — объяснил зампред Совбеза.