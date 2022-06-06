Медведев охарактеризовал западные санкции как «двойное беззаконие»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал западную санкционную политику. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Автор публикации напомнил о понятии «объективное вменение» – когда ответственность наступает без установления вины. Этот принцип использовался в разные периоды истории, но впоследствии был отвергнут из-за его антигуманного характера. Медведев обратил внимание, что на Западе пытаются возобновить «лучшие практики прошлого».
«Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий – государственные деятели или депутаты, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. Раз решили европейские и американские законотворцы – значит, семья ответит. По полной схеме и без вины», — объяснил зампред Совбеза.
Евросоюз ранее ввел санкции против родных пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. После этого представитель Кремля заявил, что ЕС начал утрачивать самостоятельность.