Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с России, поскольку ФРГ будет выгодно видеть разрушенной украинскую государственность. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же “обиженная ливерная колбаса” (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет “навязанный Россией мирный договор” и в этом с Украиной солидарна», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев ответил на вопрос, зачем же Шольцу нужна Украина. Польско-прусскому союзу, который подталкивает невменяемого Зеленского к катастрофичным действиям, крайне выгодно не видеть Украину как государства на карте мира.
«Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс», — констатировал зампред Совбеза.
Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает «категоричные до идиотизма» требования по российско-украинским переговорам. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что украинский лидер требует вернуть его стране Донбасс и Крым. Кроме того, Зеленский ставит ультиматум о том, что согласен на переговоры исключительно с главой РФ Владимиром Путиным.