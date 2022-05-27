Медведев объяснил, зачем Шольц поддерживает Зеленского и нагнетает обстановку на Украине

«Зеленскому подпел его германский коллега – канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же “обиженная ливерная колбаса” (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет “навязанный Россией мирный договор” и в этом с Украиной солидарна», — написал Медведев в своем Telegram-канале.