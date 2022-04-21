Медведев обвинил Запад в непоследовательной позиции по Украине

«Сунь-цзы давно написал: “Правила ведения войны заключаются в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападает, а полагаться на то, что я сделаю нападения на себя невозможным для него”. То есть, предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей в Донбассе — в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны», — заключил Медведев.