Медведев обвинил Запад в непоследовательной позиции по Украине

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале опубликовал видео, в котором указал на непоследовательность позиции Запада по спецоперации на Украине, а также еще раз назвал истинную цель специальной операции России.
Как отметил Дмитрий Медведев, все чаще при прочтении новостей возникает ощущение, что информация приходит «с разных планет».
«Из последнего, посмотрел новостную ленту: генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ, товарищ Шольц призвал увеличить поставки оружия на Украину, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, “никогда не победила”. Это очень “последовательная” позиция международного сообщества», — подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев уточнил, что при прочтении данной сводки новостей простым людям непонятно, на что именно стоит ориентироваться, а руководители стран не понимают, что именно они должны предпринять в сложившейся со спецоперацией ситуации. В этой связи политический деятель РФ привел слова известного китайского мыслителя и стратега Сунь-цзы.
«Сунь-цзы давно написал: “Правила ведения войны заключаются в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападает, а полагаться на то, что я сделаю нападения на себя невозможным для него”. То есть, предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей в Донбассе — в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны», — заключил Медведев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.