Медведев обратился к Зеленскому и Ко со словами философа Цицерона после освобождения ЛНР

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские “друзья”, у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять “жесткую” решимость вернуть все, что потеряно. Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…», — написал он.