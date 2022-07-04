Медведев обратился к Зеленскому и Ко со словами философа Цицерона после освобождения ЛНР

Освобождение Луганской Народной Республики от украинских националистов является знаменательным событием в ходе российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале не исключил, что на фоне этого Евросоюз вновь начнет призывать Киев «сражаться» до последнего украинца. Однако все это зря, считает зампред СБ РФ.
«Предвижу, что на этом фоне наши европейские “друзья”, у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять “жесткую” решимость вернуть все, что потеряно. Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit…», — написал он.
Напомним, что Вооруженным силам России и Народной милиции республики удалось полностью освободить Лисичанск. В результате чего ЛНР была взята под полный контроль союзными силами.