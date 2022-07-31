Медведев назвал Украину террористической организацией после атаки на Севастополь

Нынешняя киевская власть превращает Украину в типичную террористическую организацию. Таким мнением поделился вице-спикер Московской Городской Думы и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев.
Он прокомментировал атаку ВСУ на штаб Черноморского флота, произошедшую в Севастополе утром 31 июля. Удар был нанесен посредством беспилотника, передает РИАМО.
Медведев предположил, что украинские военнослужащие продолжат следовать присущей боевикам тактике.
«Все это свидетельство того, что Украина типичная террористическая структура… Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике», — прокомментировал он.
Напомним, бойцы ВСУ регулярно обстреливают территории ЛДНР и освобожденных областей. Под огнем неоднократно оказывался Донецк, а также гремели взрывы в Запорожье и Херсоне, сообщило интернет-издание «Русская весна».
Медведев, в свою очередь, заявил о возможной попытке киевских властей захватить какой-либо из российских гражданских объектов. При этом разрушение Крымского моста остается для ВСУ одной из важнейших задач. По мнению журналиста, для украинцев оно должно стать акцией самоутверждения и запугивания России.