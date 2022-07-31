Медведев назвал Украину террористической организацией после атаки на Севастополь

Медведев, в свою очередь, заявил о возможной попытке киевских властей захватить какой-либо из российских гражданских объектов. При этом разрушение Крымского моста остается для ВСУ одной из важнейших задач. По мнению журналиста, для украинцев оно должно стать акцией самоутверждения и запугивания России.