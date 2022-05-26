Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слово «импортозамещение» в российским контексте звучит несколько унизительно и предложил определение «технологический суверенитет» на замену.
Медведев принял участие в форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», в ходе которого один из спикеров предложил отказаться от термина «импортозамещение». Модератор форума в ответ сообщила, что Медведев уже высказал свою идею — «технологический суверенитет».
«Насчет импортозамещения… Действительно термин не самый удачный… немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», — рассказал Медведев.