Медведев назвал текущее положение со стратегической безопасностью хуже, чем при холодной войне

Обстановка со стратегической безопасностью в данный момент намного хуже в сравнении с временами холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он напомнил о словах президента США Джо Байдена о том, что даже при холодной войне Вашингтон и Москва обсуждали вопросы безопасности, находили компромиссы и что странам необходим новый договор об ограничении ядерных потенциалов. Он должен заменить СНВ-3, который заканчивается в 2026 году.
«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — отметил зампредседателя Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев сообщил, что Россия симметрично ответит на угрозы, которые появятся после вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом написали Argumenti.ru.