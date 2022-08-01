Медведев назвал текущее положение со стратегической безопасностью хуже, чем при холодной войне

Он напомнил о словах президента США Джо Байдена о том, что даже при холодной войне Вашингтон и Москва обсуждали вопросы безопасности, находили компромиссы и что странам необходим новый договор об ограничении ядерных потенциалов. Он должен заменить СНВ-3, который заканчивается в 2026 году.