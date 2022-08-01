Новости0

Медведев назвал текущее положение со стратегической безопасностью хуже, чем при холодной войне

Медведев назвал текущее положение со стратегической безопасностью хуже, чем при холодной войне
Kremlin Pool/Global Look Press

Обстановка со стратегической безопасностью в данный момент намного хуже в сравнении с временами холодной войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил о словах президента США Джо Байдена о том, что даже при холодной войне Вашингтон и Москва обсуждали вопросы безопасности, находили компромиссы и что странам необходим новый договор об ограничении ядерных потенциалов. Он должен заменить СНВ-3, который заканчивается в 2026 году.

«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», — отметил зампредседателя Совбеза в своем Telegram-канале

Ранее Медведев сообщил, что Россия симметрично ответит на угрозы, которые появятся после вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом написали Argumenti.ru.

Байден медведев США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.