Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает «категоричные до идиотизма» требования по российско-украинским переговорам. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что украинский лидер требует вернуть его стране Донбасс и Крым. Кроме того, Зеленский ставит ультиматум о том, что согласен на переговоры исключительно с главой РФ Владимиром Путиным.
«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — подчеркнул Медведев.
Ранее телеканал RT сообщил о заявлении главы МИД РФ, что Украина стала разменной монетой в глобальной антироссийской игре.