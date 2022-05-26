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Медведев назвал категоричными до идиотизма условия Зеленского по переговорам Москвы и Киева

Медведев назвал категоричными до идиотизма условия Зеленского по переговорам Москвы и Киева
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает «категоричные до идиотизма» требования по российско-украинским переговорам. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что украинский лидер требует вернуть его стране Донбасс и Крым. Кроме того, Зеленский ставит ультиматум о том, что согласен на переговоры исключительно с главой РФ Владимиром Путиным.

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — подчеркнул Медведев.

Ранее телеканал RT сообщил о заявлении главы МИД РФ, что Украина стала разменной монетой в глобальной антироссийской игре.

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