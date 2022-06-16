Медведев напомнил о «тикающих часиках» на фоне визита Макрона, Шольца и Драги на Украину

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Об этом российский политик написал в соцсети.
Медведев подчеркнул: визит «европейских ценителей лягушек, ливера и макарон» на Украину – бесполезная затея.
«Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — отметил зампред Совбеза.
На Украине продолжается спецоперация, о старте которой было объявлено 24 февраля. Целью кампании является защита населения ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация соседней страны.