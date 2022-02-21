Медведев на СНБО: признание Южной Осетии и Абхазии сохранило сотни тысяч жизней

На территории ДНР и ЛНР живут около 800 тыс россиян, этот факт игнорировать нельзя, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Во время внеочередного совещания Совбеза РФ, которое проводит президент Владимир Путин, Дмитрий Медведев напомнил, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии позволило спасти жизни сотни тысяч жителей этих республик и преподать урок НАТО.

По его словам, на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тыс россиян, этот факт игнорировать нельзя. Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию, считает Медведев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел внеочередное совещание Совбеза РФ с участием министра обороны Сергея Шойгу. Политики обсудили обострение в Донбассе. По словам министра, Киев отправил на линию соприкосновения сил не менее 59 тысяч военнослужащих.

Напомним, обстрел жилых районов Донецка украинской армией возобновился 21 февраля с двух часов дня. Мишенью для минометчиков ВСУ стал частный сектор возле донецкого ЖД вокзала, который уже неоднократно оказывался под огнем украинских военных.

загрузка...