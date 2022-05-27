Медведев на простом примере объяснил разницу положений России и Запада из-за мирового кризиса

«Нам тоже непросто. Но у нас есть благородная цель — остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому и уход из нашей страны, замораживание активов – это сложные условия, в которых приходится работать. Но мы имеем свои возможности восстановить то, что у нас пытаются отнять, создать новое. Именно поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение», — сказал Медведев.