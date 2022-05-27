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Медведев на простом примере объяснил разницу положений России и Запада из-за мирового кризиса

Медведев на простом примере объяснил разницу положений России и Запада из-за мирового кризиса
Kremlin Pool/Global Look Press

Запад собственными руками загнал себя в условия глубочайшего кризиса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По словам политика, непросто приходится всем участникам международного рынка, в том числе России. Однако, считает он, преимущество РФ перед Западом в том, что она имеет возможность восстановить все то, что у нее пытаются отнять: иностранный бизнес можно заместить, заново нарастить похищенные банковские активы.

«Нам тоже непросто. Но у нас есть благородная цель — остановить попытки ограничить нашу страну. Поэтому и уход из нашей страны, замораживание активов – это сложные условия, в которых приходится работать. Но мы имеем свои возможности восстановить то, что у нас пытаются отнять, создать новое. Именно поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы наладить импортозамещение», — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что импортозамещение не станет «панацеей» от ухода из РФ иностранных компаний. По его словам, планы российских властей подразумевают не только эту меру, а комплексное развитие всей экономики.

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