Медведев: история покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом

«История все расставит на свои места, на чьей стороне правда. Кто стал хранителем истинных ценностей, защищая их от националистов. Кто сохранял единый культурный код общения народов Европы. Кто вступился за людей, которые годами жили в изоляции, подвергаясь насилию и уничтожению. Для этого России предстоит пройти свой путь», — написал государственный деятель.