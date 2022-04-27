Медведев: история покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о спецоперации по защите Донбасса в личном Telegram-канале.
«История все расставит на свои места, на чьей стороне правда. Кто стал хранителем истинных ценностей, защищая их от националистов. Кто сохранял единый культурный код общения народов Европы. Кто вступился за людей, которые годами жили в изоляции, подвергаясь насилию и уничтожению. Для этого России предстоит пройти свой путь», — написал государственный деятель.
Медведев также отметил, что в жизни добро «не всегда быстро побеждают зло и ложь», однако это обязательно случается рано или поздно.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.