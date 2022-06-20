Медведев: Евросоюз может исчезнуть до принятия Украины в свои ряды

«А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» — иронично написал зампредседателя Совбеза в Telegram.