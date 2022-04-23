Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

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Европейские страны не смогут протянуть без российского газа
и недели. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Еврокомиссия разрешила оплату газа в рублях и
полагает, что указ президента России Владимира Путина о переходе на расчет в
российской валюте все-таки может применяться европейским бизнесом.
«Мы ценим последовательность и принципиальность наших
европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ,
Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если
серьезно, то и недели не протянут», — подчеркнул он.
Ранее Еврокомиссия разослала членам ЕС документ о механизме
оплаты топлива из РФ, который не нарушает введенные против Москвы санкции. В
нем сказано, что платить за газ «все еще возможно, не нарушая законы ЕС», но «позволяя вовлечь в него ЦБ РФ», что запрещено санкциями.