Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

«Мы ценим последовательность и принципиальность наших

европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ,

Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если

серьезно, то и недели не протянут», — подчеркнул он.