    В тренде

    Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Европейские страны не смогут протянуть без российского газа
    и недели. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, Еврокомиссия разрешила оплату газа в рублях и
    полагает, что указ президента России Владимира Путина о переходе на расчет в
    российской валюте все-таки может применяться европейским бизнесом.

    «Мы ценим последовательность и принципиальность наших
    европейских партнеров. Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ,
    Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев. Ну а если
    серьезно, то и недели не протянут», — подчеркнул он.

    Ранее Еврокомиссия разослала членам ЕС документ о механизме
    оплаты топлива из РФ, который не нарушает введенные против Москвы санкции. В
    нем сказано, что платить за газ «все еще возможно, не нарушая законы ЕС», но «позволяя вовлечь в него ЦБ РФ», что запрещено санкциями.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »