Медведев: Европа «хорохорится» в заявлениях об отказе от газа из России

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что теперь недружественные страны будут рассчитываться за газ в рублях. Москва утратила доверие к евро и доллару. Однако страна не собирается отказываться от поставок и терять свою репутацию в качестве надежного поставщика.