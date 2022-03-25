Медведев: Европа «хорохорится» в заявлениях об отказе от газа из России

 globallookpress/Russian Government Новости
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 globallookpress/Russian Government

Лидеры Европы утверждают, что намерены отказаться от импорта газа из России, но пока им придется расплачиваться за энергоресурс в рублях, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, власти Европы бравируют своими заявлениями перед Россией, но не готовы потерять свои средства.

«Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», — подчеркнул Медведев.

Германия и ЕС не раз заявляли, что собираются последовать примеру США и отказаться от российских энергоресурсов. Но принять такое решение в одночасье невозможно.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что теперь недружественные страны будут рассчитываться за газ в рублях. Москва утратила доверие к евро и доллару. Однако страна не собирается отказываться от поставок и терять свою репутацию в качестве надежного поставщика.

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