Медведев двумя вопросами отреагировал на обращение Байдена выделить Украине 33 млрд долларов

«Условие: Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Вопрос: 1) Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена; 2) Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?» — написал Медведев.