Медведев двумя вопросами отреагировал на обращение Байдена выделить Украине 33 млрд долларов

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв президента США Джо Байдена выделить дополнительные финансовые средства для Украины.
Ранее сообщалось, что Байден запросил у Конгресса США 33 млрд долларов на поддержку Украины. Медведев в своем Telegram-канале в формате «школьной задачки» задал два вопроса: кто сколько в Киеве украдет, и как долго будут делить.
«Условие: Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Вопрос: 1) Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена; 2) Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?» — написал Медведев.
Отмечалось, что большая часть суммы — порядка 20 млрд долларов — предназначается для военных нужд Киева.