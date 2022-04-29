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    Медведев двумя вопросами отреагировал на обращение Байдена выделить Украине 33 млрд долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Медведев двумя вопросами отреагировал на обращение Байдена выделить Украине 33 млрд долларов

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    globallookpress/Russian Government

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на призыв президента США Джо Байдена выделить дополнительные финансовые средства для Украины.

    Ранее сообщалось, что Байден запросил у Конгресса США 33 млрд долларов на поддержку Украины. Медведев в своем Telegram-канале в формате «школьной задачки» задал два вопроса: кто сколько в Киеве украдет, и как долго будут делить.

    «Условие: Байден обратится к Конгрессу с предложением выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Вопрос: 1) Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена; 2) Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?» — написал Медведев.

    Отмечалось, что большая часть суммы — порядка 20 млрд долларов — предназначается для военных нужд Киева.

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