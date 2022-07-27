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Медведев двумя картинками высмеял надежды Зеленского на восстановление Украины

Медведев двумя картинками высмеял надежды Зеленского на восстановление Украины
globallookpress/Russian Government

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял планы президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» освобожденных земель.

Российский политик опубликовал две карты. На одной можно заметить, что Украина якобы смогла восстановиться до границ по состоянию на 2013 год.

«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны», — написал Медведев.

Зампред Совбеза на второй картинке показал, как западные аналитики видят будущее Украины. На ней почти вся территория страны отошла к соседним государствам.

Владимир Зеленский ранее заявил, что у Киева осталось несколько недель на «возвращение земель», передает RT.

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RusNewsToday24
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