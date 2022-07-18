Медведев: для Украины наступит судный день в случае нападения на Крым

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович уточнил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, «как только появится первая техническая возможность».

Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может применить американские ракеты для атаки по Крыму.

В случае атаки Киева на инфраструктуру и стратегические объекты Республики Крым Украину ждет судный день. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.