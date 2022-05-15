Медведь напал на 34-летнюю американку возле дома в штате Нью-Джерси

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Жительница американского штата Нью-Джерси подверглась нападению медведя возле собственного дома. Инцидент произошел 12 мая, передает Patch.
По информации портала, 34-летняя американка вышла на улицу, чтобы забрать почту. Подойдя к почтовому ящику, она увидела трех медведей, бродивших поблизости — один из них заметил женщину и набросился на нее.
Хищников спугнул сосед, который сел в автомобиль и начал сигналить. Пострадавшую увезли в больницу с ранами конечностей, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Накануне телеканал «360» сообщал о нападении трех собак на школьника в Улан-Удэ — они едва не загрызли мальчика до смерти.
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