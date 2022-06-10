«Медовый месяц» закончился: Польша не справляется с украинскими беженцами

Польше становится трудно содержать украинских беженцев, которые огромным потоком хлынули в Евросоюз после начала спецоперации России на Украине, сообщает «МК».
На территории Польши в данный момент находится примерно 1,5 миллиона граждан Украины. При этом в стране с каждым днем все труднее становится решать вопросы размещения, здравоохранения, образования украинцев. В связи с этим приблизительно миллиону человек спустя «медовый месяц» пребывания в стране пришлось вернуться на родину, а также стала заметна циркулярная миграция, когда украинские беженцы переезжают из страны в страну.
При этом самостоятельно Варшава вряд ли сможет решить все проблемы, связанные с таким количеством беженцев. Миграционные процессы продолжаются, а кризис в Польше набирает обороты, угрожая благополучию местных жителей.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.