«Медовый месяц» закончился: Польша не справляется с украинскими беженцами

На территории Польши в данный момент находится примерно 1,5 миллиона граждан Украины. При этом в стране с каждым днем все труднее становится решать вопросы размещения, здравоохранения, образования украинцев. В связи с этим приблизительно миллиону человек спустя «медовый месяц» пребывания в стране пришлось вернуться на родину, а также стала заметна циркулярная миграция, когда украинские беженцы переезжают из страны в страну.