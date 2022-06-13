Медицинский журналист Паперный назвал способы вычислить псевдоврача в интернете

Некоторые признаки помогут пользователю Сети отличить псевдоврача от профессионала. Подробно об этом рассказал медицинский журналист Евгений Паперный.
Если в профиле врача в интернете много внимания уделяется уникальным методикам и нестандартным способам лечения, скорее всего, такой медик не является профессионалом. Важно обратить внимание на большое количество в блоге таких слов, как авторский, единый или первый в мире.
«Биорезонансные методы, народная медицина, натуропатия, детокс, энерготерапия, фитотерапия, БАДы, гомеопатия — вот слова-триггеры, которые в первую очередь должны насторожить», — предостерег журналист в комментарии «Газете.ru».
Хорошего доктора всегда можно найти в интернете. Информацию о его врачебной специализации и образовании обычно размещают на сайте медицинского учреждения, в котором работает врач.