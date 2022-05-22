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Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией

Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией
Агентство «Москва»/Александр Авилов

Помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что замораживание переговоров Украины с Россией — инициатива Киева.

Мединский отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом на высшем уровне, но для этого нужны соответствующие документы в высокой степени готовности. Кроме того, российская сторона всегда готова к продолжению консультаций с представителями Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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