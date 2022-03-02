Мединский заявил, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной

Мединский заявил, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной Новости
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Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в том же составе.

Стороны договорились, что переговоры пройдут в Беловежской пуще, указал Мединский. По его словам, представители от Украины прибудут на встречу утром 3 марта. Делегация уже выехала из Киева.

Первый раунд переговоров по украинскому кризису состоялся 28 февраля. Россия практически сразу сообщила, что готова к следующей встрече. Однако от Киева не было никаких известий. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина намеренно тянет время по указке США.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев не оставил Москве другого выбора. Он призвал украинских солдат не выполнять преступных приказов киевского руководства.

 
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