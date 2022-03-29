Мединский: Украина пообещала принять жесткие меры против националистов, пытавших русских военных

Агентство «Москва»/Александр Авилов Новости
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Агентство «Москва»/Александр Авилов

Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении
преступников, пытавших российских военнослужащих. Об этом сообщил помощник
президента РФ Владимир Мединский.

В воскресенье, 27 марта, в Сети распространились
видеозаписи, на которых украинские военные пытают пленных солдат ВС РФ. Это не
первый случай бесчинства ВСУ.

«Украина пообещала принять жесткие меры против националистов»,
— заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Отметим, что председатель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин приказал провести тщательное расследование преступления
украинских радикалов, а также выяснить обстоятельства, чтобы наказать
ответственных, как этого требует закон.

Efrem Lukatsky/AP/ТАССEfrem Lukatsky/AP/ТАСС

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей
Красов также подчеркнул, что подобное обращение с военнопленными является грубым
нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися
обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ
помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей 

Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.

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