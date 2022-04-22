Мединский сообщил о нескольких длительных разговоров российской и украинской делегаций 22 апреля

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Российская
и украинская делегации 22 апреля провели переговоры. Об этом сообщил помощник
президента РФ, глава московской группы Владимир Мединский.
По
словам политика, разговоров было несколько, каждый занял много времени. Диалог состоялся
в дистанционном формате.
Информацию
о контактах глав делегаций сообщили в ТАСС. Вскоре Владимир Мединский в Telegram-канале подтвердил ее. Подробности разговора пока не
раскрываются.
Недавно
министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс
застопорился. По его словам, складывается впечатление, будто Киев не
заинтересован в диалоге и смирился со своей судьбой.
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