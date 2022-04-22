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    Мединский сообщил о нескольких длительных разговоров российской и украинской делегаций 22 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мединский сообщил о нескольких длительных разговоров российской и украинской делегаций 22 апреля

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    Агентство «Москва»/Александр Авилов

    Российская
    и украинская делегации 22 апреля провели переговоры. Об этом сообщил помощник
    президента РФ, глава московской группы Владимир Мединский.

    По
    словам политика, разговоров было несколько, каждый занял много времени. Диалог состоялся
    в дистанционном формате.

    Информацию
    о контактах глав делегаций сообщили в ТАСС. Вскоре Владимир Мединский в Telegram-канале подтвердил ее. Подробности разговора пока не
    раскрываются.

    Недавно
    министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговорный процесс
    застопорился. По его словам, складывается впечатление, будто Киев не
    заинтересован в диалоге и смирился со своей судьбой.

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