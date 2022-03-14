Мединский объяснил, почему переговоры с Украиной ведутся онлайн

Мединский обратил внимание на деталь в вопросе признания Украиной статуса Крыма Новости
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Четвертый раунд переговоров России с Украиной состоялся 14 марта. На этот раз делегации не встречались лично – общение переведено в онлайн-режим.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский написал о том, что переговорный процесс идет каждый день. Выбранный формат видеоконференции позволяет обеим сторонам сэкономить и время, и средства.

-Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В. Путиным задач, для мирного будущего России, – добавил Владимир Мединский.

Напомним, первые три раунда переговоров России и Украины прошли при посредничестве Белоруссии и на ее территории. Состав делегаций не менялся, с тем лишь исключением, что теперь от Украины нет экс-разведчика Дениса Киреева. Он был убит в центре Киева 5 марта. По разным версиям – Киреева ликвидировала СБУ, либо он погиб при выполнении задания.

 
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