Мединский обратил внимание на деталь в вопросе признания Украиной статуса Крыма

Мединский обратил внимание на деталь в вопросе признания Украиной статуса Крыма Новости
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Глава российский делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский озвучил деталь в заявленной позиции Киева по Крыму.

Советник президента РФ сделал заявление после окончания третьего раунда переговоров. Напомним, встреча состоялась 7 марта в Беловежской Пуще, Белоруссия.

Так, одним из выдвинутых Россией пунктов соглашения является признание статуса Крыма, как субъекта Российской Федерации. Ранее было заявлено, что для Москвы это безальтернативное условие.

-По их [Киева – прим. ред] словам, это “практически” невозможно. На мой взгляд, между “невозможно” и “практически невозможно” — большая разница, – сказал Владимир Мединский.

Глава российской делегации выразил надежду на то, что все-таки есть шанс на достижение договоренностей по этому пункту.

Отметим, что подробности переговорного процесса не раскрываются. Как подчеркнул Владимир Мединский, стороны на начальном этапе условились детально не афишировать сказанное обеими сторонами в ходе встреч.

 
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