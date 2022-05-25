Медики в Финляндии заявили о выявлении первого возможного заражения оспой обезьян

Первый случай с подозрением на заражение обезьяньей оспой выявлен в Финляндии. Об этом сообщили специалисты медицинского округа столичного региона (HUS).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире официально подтверждено более 130 случаев заболевания оспой обезьян. Более 70 из них — в Великобритании. В России, по данным Роспотребнадзора, пока не выявлено ни одного случая.
Ранее власти Германии объявили о введении 21-дневного карантина для зараженных обезьяньей оспой. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения ФРГ.