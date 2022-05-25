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Медики в Финляндии заявили о выявлении первого возможного заражения оспой обезьян

Медики в Финляндии заявили о выявлении первого возможного заражения оспой обезьян
pexels.com

Первый случай с подозрением на заражение обезьяньей оспой выявлен в Финляндии. Об этом сообщили специалисты медицинского округа столичного региона (HUS).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире официально подтверждено более 130 случаев заболевания оспой обезьян. Более 70 из них — в Великобритании. В России, по данным Роспотребнадзора, пока не выявлено ни одного случая.

Ранее власти Германии объявили о введении 21-дневного карантина для зараженных обезьяньей оспой. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения ФРГ.

здоровье оспа обезьян финляндия
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