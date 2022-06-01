Медики российских регионов получат тест-системы для диагностики оспы обезьян

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян», — разъяснили представители ведомства.