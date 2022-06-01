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Медики российских регионов получат тест-системы для диагностики оспы обезьян

Медики российских регионов получат тест-системы для диагностики оспы обезьян
pixabay.com/PD

Тысяча тест-систем для выявления оспы обезьян будет поставлена в российские регионы. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Таким способом удастся обеспечить проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян, заявили специалисты. Тест позволит за несколько часов установить факт патогена.

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян», — разъяснили представители ведомства.

Накануне первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Норвегии. Зараженный недавно прибыл из-за границы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В Нигерии зафиксировали первый летальный случай среди зараженных оспой обезьян. Там скончался 40-летний мужчина, пишет «Вечерняя Москва».

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RusNewsToday24
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