Медики российских регионов получат тест-системы для диагностики оспы обезьян

Тысяча тест-систем для выявления оспы обезьян будет поставлена в российские регионы. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.
Таким способом удастся обеспечить проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян, заявили специалисты. Тест позволит за несколько часов установить факт патогена.
«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян», — разъяснили представители ведомства.
Накануне первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Норвегии. Зараженный недавно прибыл из-за границы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В Нигерии зафиксировали первый летальный случай среди зараженных оспой обезьян. Там скончался 40-летний мужчина, пишет «Вечерняя Москва».