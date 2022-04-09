Медики госпитализировали девятиклассницу с ранением руки в Петербурге

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Ученица одной из школ Санкт-Петербурга позвонила в
медицинское учреждение и обратилась за помощью. Врачи прибыли по указанному
адресу и госпитализировали пострадавшую с порезом на руке. Об этом сообщают «Невские
новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Специалисты диагностировали у девушки поверхностную
ссадину левого предплечья. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Стражам порядка предстоит установить причину и
обстоятельства инцидента, который привел к ранению у десятиклассницы.
Проводится проверка.
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