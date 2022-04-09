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    Медики госпитализировали девятиклассницу с ранением руки в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Ученица одной из школ Санкт-Петербурга позвонила в
    медицинское учреждение и обратилась за помощью. Врачи прибыли по указанному
    адресу и госпитализировали пострадавшую с порезом на руке. Об этом сообщают «Невские
    новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Специалисты диагностировали у девушки поверхностную
    ссадину левого предплечья. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

    Стражам порядка предстоит установить причину и
    обстоятельства инцидента, который привел к ранению у десятиклассницы.
    Проводится проверка.

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