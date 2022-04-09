Медики госпитализировали девятиклассницу с ранением руки в Петербурге

Ученица одной из школ Санкт-Петербурга позвонила в

медицинское учреждение и обратилась за помощью. Врачи прибыли по указанному

адресу и госпитализировали пострадавшую с порезом на руке. Об этом сообщают «Невские

новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.