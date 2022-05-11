MediaTek уступит место Qualcomm. Появились первые данные о смартфоне Realme GT Neo 3T

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Компания Realme готовится представить очередной недорогой, но весьма производительный смартфон. В базе Geekbench засветился GT Neo 3T — младший собрат анонсированного недавно GT Neo 3.





Модель Neo 3T относительно Neo 2T изменится как минимум в вопросе платформы. Если в текущей модели используется Dimensity 1200 AI, то у новинки это будет Snapdragon 870. Это достаточно схожие по производительности решения, то есть новая модель не будет особо быстрее старой.

Также тестовый экземпляр имел 8 ГБ ОЗУ и работал под управлением Android 12. Других данных пока нет, но Neo GT 2T имеет 120-герцевый экран AMOLED и 65-ваттную зарядку, так что новинка должна быть как минимум не хуже. Что касается цены, текущая модель стартовала с 295 долларов.