Новости0

Медиагруппа «Патриот» заявила о начале сотрудничества с изданием Daily Moscow

Медиагруппа «Патриот» заявила о начале сотрудничества с изданием Daily Moscow
mediapatriot.ru

Федеральное деловое издание Daily Moscow и Медиагруппа «Патриот» объявили о сотрудничестве. 

Daily Moscow выпускает материалы на темы политики, экономики, общества. В основе работы издания лежит борьба с фейками, а также публикация только проверенной информации, подчеркнул директор DailyMoscow.ru Игорь Сумин.

«Я убежден, что сотрудничество с деловым изданием Daily Moscow будет продуктивным», — отметил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В Медиагруппе «Патриот» рады, что к ним присоединились настоящие мастера своего дела. Стороны убеждены, что сотрудничество будет максимально плодотворным.

Daily Moscow медиагруппа патриот сотрудничество
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.