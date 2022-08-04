Медиагруппа «Патриот» заявила о начале сотрудничества с изданием Daily Moscow

В Медиагруппе «Патриот» рады, что к ним присоединились настоящие мастера своего дела. Стороны убеждены, что сотрудничество будет максимально плодотворным.

«Я убежден, что сотрудничество с деловым изданием Daily Moscow будет продуктивным», — отметил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Daily Moscow выпускает материалы на темы политики, экономики, общества. В основе работы издания лежит борьба с фейками, а также публикация только проверенной информации, подчеркнул директор DailyMoscow.ru Игорь Сумин.