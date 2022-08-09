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Медиагруппа «Патриот» опровергла сообщения об обысках в своих изданиях

Медиагруппа «Патриот» опровергла сообщения об обысках в своих изданиях

Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук опроверг информацию про обыски в редакциях. Сообщения, которые появились в Telegram-каналах во вторник вечером, по его словам, действительности не соответствуют.

«Мы работаем, как и работали. Никто наши редакции не обыскивал. Работа каждого СМИ, входящего в медиагруппу «Патриот», строится на уважении законов нашего государства», — заявил Столярчук.

Ресурсы медиагруппы каждый день публикуют больше тысячи новостей, освещающих все ключевые события в России и во всем мире. Базовая ценность патриотизма заложена в общественной позиции каждого издания.

Весной все СМИ подвергались массированным DDoS-атакам, в частности пострадали такие крупные информационные агентства как ФАН и «Народные Новости». Все они в итоге сохранили работоспособность и изо дня в день наращивают аудиторию. Примечательно, что все редакции попали под американские санкции.

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RusNewsToday24
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