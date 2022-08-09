Медиагруппа «Патриот» опровергла сообщения об обысках в своих изданиях

Весной все СМИ подвергались массированным DDoS-атакам, в частности пострадали такие крупные информационные агентства как ФАН и «Народные Новости». Все они в итоге сохранили работоспособность и изо дня в день наращивают аудиторию. Примечательно, что все редакции попали под американские санкции.